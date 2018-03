Goiás ainda não terá reforços na estréia O time do Goiás, que terminou em 9º no ano passado, estréia nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, a partir das 16 horas, no estádio Caio Martins, em Niterói. O objetivo do time goiano é fazer este ano a sua melhor temporada no Brasileiro. Mas o técnico Celso Roth ainda espera a contratação de vários reforços, para definir seu time ideal. Ainda não será amanhã que irão estrear os primeiros reforços, como o meia Jerri (ex-Santos) e os atacantes Leandro e Douglas. Contra o Botafogo, Roth tem apenas uma dúvida. Se Gustavo, com dores musculares não se recuperar a tempo, o volante Tiago entrará em seu lugar. O ataque será formado com Alex e Jorge Mutt.