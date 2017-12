Goiás alcança 12 partidas invicto O Goiás derrotou o Paraná, por 1 a 0, em partida disputada pela 27ª rodada no Estádio Serra Dourada. Um resultado que ajuda a equipe goiana a fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ao somar 31 pontos e ainda manter uma invencibilidade de 12 jogos. O gol da vitória goiana foi marcado por Grafite. O time do Goiás começou o jogo com ousadia. A entrada de Grafite, na última hora, permitiu à equipe atuar com dois volantes e quatro atacantes. Uma formação que a princípio parecia fragilizar o sistema defensivo, mas resultou numa equipe ofensiva. Aos 20 minutos, durante pressão sobre a zaga adversária, Grafite tomou a bola e esperou a saída de Flávio para fazer um belo gol. Com a vantagem, o Goiás em vez de avançar passou a dar espaço no meio-campo, a falhar na marcação e a ser ameaçado em contra-ataques. O Paraná avançou, ganhou terreno, mas falhou na finalização. Nas melhores chances do Paraná, o atacante Maurílio, aos 30 minutos, bateu sobre o travessão. Depois, aos 40 minutos, quando furou o bloqueio, chutou mal. E Renaldo, aos 45 minutos, pôde escolher o canto, porém Gilmar fez defesa segura e impediu o empate. No intervalo, o técnico Cuca trocou um atacante (Wando) por um volante (Marabá). ?Foi preciso arrumar o time que se perdia no meio-campo", avaliou o treinador. Quando o segundo tempo começou o Goiás mostrou-se ainda mais lento no ataque. Dimba, isolado e há três jogos sem marcar, não ofereceu perigo. Mas o Paraná, que dominou o jogo pelo melhor passe e nas jogadas de contra-ataque, não soube tirar proveito do erro de posicionamento do Goiás. E ainda perdeu Goiano, expulso aos 45 minutos por jogada violenta. O Goiás enfrenta o líder Cruzeiro, sábado às 16 horas, no Serra Dourada, em Goiânia. O Paraná joga contra o Fluminense, domingo, às 16 horas no Pinheirão, em Curitiba.