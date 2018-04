Goiás aposta nas voltas de Vitor e Ramalho ante Vitória

Veja também:

Na ala direita, Vitor se recuperou da lesão muscular e volta na vaga de Gomes. E no meio-de-campo, o volante Ramalho substitui Fernando após ficar cerca de 20 dias parado por causa de fratura na costela. Além disso, o técnico Hélio dos Anjos escalou o zagueiro Ernando para o lugar de Rafael Tolói, que irá cumprir suspensão neste domingo.

Enquanto isso, o atacante Felipe já está recuperado da lesão muscular e deve ficar como opção no banco de reservas diante do Vitória. "Não vou correr riscos, pois as lesões de panturrilha não são de fácil recuperação", disse Hélio dos Anjos, ao falar sobre a situação do jogador, que já marcou oito gols para o Goiás no Brasileirão.