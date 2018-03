Goiás aposta no contra-ataque em Campinas A tática do Goiás para enfrentar a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 20h30, em Campinas, será explorar os contra-ataques. Com 4 pontos, a equipe está em segundo lugar no Brasileiro e conta com o artilheiro do campeonato, Alex Dias, que marcou 4 gols até agora. Após estrear com goleada sobre o Botafogo (4 x 1) e empatar com o Cruzeiro (2 x 2), o Goiás volta a jogar no esquema 3-5-2. Assim, Jorge Mutt vai continuar atuando como ala, já que Leandro Smith está contundido. "Vamos marcar e depois atacar", avisou Mutt. O zagueiro André Cruz também foi vetado pelo departamento médico e deverá voltar a atuar apenas na rodada do fim de semana. A boa notícia é que o meia Jerri, ex-Santos, está liberado para jogar, foi relacionado para o banco e pode estrear. Outra mudança: como Jorge Mutt jogará recuado, caberá a Rodrigo Tabata formar a dupla de ataque com Alex Dias. "Estamos entrosando e, a cada jogo, aumentam as possibilidades de jogar melhor", disse o artilheiro do Goiás.