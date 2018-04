Goiás aposta no retorno de Fernandão para ganhar fora

Em quarto lugar com 39 pontos, o Goiás está ameaçado por Atlético Mineiro (5.º com 37) e Corinthians (6.º com 36). O time goiano está entre os quatro melhores a nove rodadas e não quer sair desta posição.

Fernandão cumpriu suspensão de uma partida e foi absolvido pelo STJD na sexta-feira. Assim, volta jogando na posição de meia em lugar de Léo Lima, que fica na reserva. O volante Everton também entra no time e substituirá Ramalho. E o zagueiro João Paulo assume o lugar de Ernando, que sai devido a dores musculares.

Com as mudanças, em tese o time do Goiás se torna mais ofensivo com um ataque formado por Fernandão, Iarley e Felipe. Já o meio de campo, com a entrada de Everton, tende a ser mais defensivo, reforçando a linha de zaga.