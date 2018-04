Goiás aposta nos contra-ataques Para conquistar a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana, o Goiás aposta nos contra-ataques nesta quarta, contra o Cruzeiro, às 16h30, no estádio do Mineirão. Como o time goiano necessita de uma vitória simples (empatou o jogo de ida em 2 a 2), os jogadores adotam o discurso de cautela para obter sucesso, mesmo jogando na casa do adversário. "Nós temos todas as condições de passar à terceira fase", acredita o goleiro Harlei. "Mas é preciso ter calma, jogar atrás esperar o erro deles para se dar bem", disse ele, logo após o treino realizado no CT do Vespasiano, em Belo Horizonte. À exceção do lateral-esquerdo Jadilson, contundido, o técnico Celso Roth deve escalar o time completo. Os retornos do ala Paulo Baier, do meia Josué e do atacante Leandro estão garantidos. Se a partida terminar empatada após os noventa minutos, a disputa pela vaga na próxima fase do torneio será definida em cobranças de pênaltis.