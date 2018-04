Goiás aposta nos gols de Alex Dias O Goiás aposta na boa fase do atacante Alex Dias, artilheiro do Campeonato Brasileiro (20 gols), para vencer o Figueirense nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianólis. Apesar de estar em 5º lugar, o time goiano está a apenas dois pontos do líder Santos. Sem problemas, o técnico Celso Roth não deve mudar a escalação. Rodrigo Tabata, que se recuperou de contusão muscular, deve ficar como opção no banco de reservas. Assim, o time é o mesmo que empatou com o Grêmio na última rodada.