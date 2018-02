Goiás apresenta o atacante Gian, ´presente´ da Federação O Goiás apresentou nesta quarta-feira o atacante Gian, que foi contratado pela equipe graças a uma promoção realizada pela Federação Goiana de Futebol, que promoveu uma votação para que os 12 clubes da primeira divisão tivessem o direito de escolher um jogador, que terá os salários pagos pela entidade. O Canedense, que foi o terceiro colocado da segunda divisão em 2006 e ficou com a vaga abandonada pelo Aparecidense, foi o clube mais votado, em eleição realizada por telefone, e escolheu contar com o veterano atacante Túlio, um dos responsáveis pela boa campanha da equipe no ano passado. O Vila Nova, que ficou em quarto lugar, escolheu o meia Alex Oliveira, enquanto o Goiás, apenas o sexto colocado, decidiu ficar com Gian, que tem 32 anos e foi revelado pelo Vasco, com passagens também por Matsubara, América-RN, Lucerna, da Suíça, Remo, Paysandu e Ceará, pelo qual jogou a última Série B. A passagem mais marcante do currículo de Gian, no entanto, é com a seleção brasileira sub-20, pela qual conquistou o título mundial de 1993, na Austrália. Ele fez o gol da vitória por 2 a 1 contra Gana, na decisão. "Estou em forma, vinha jogando no Ceará, e com a preparação vou estar à disposição do técnico", afirmou o jogador. O Goiás estréia no dia 14 pelo Campeonato Goiano, num clássico contra o Goiânia, no Serra Dourada.