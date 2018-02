Goiás arranca empate em Caxias Num jogo de baixa qualidade técnica, Juventude e Goiás empataram, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado foi muito ruim para a equipe caxiense que passou a somar 12 pontos no Campeonato Brasileiro e saiu de campo sob vaias da torcida. Já o Goiás recebeu bem o ponto conquistado, que servirá para aliviar um pouco a situação do técnico Celso Roth, que corria o risco de demissão em caso de derrota. O primeiro tempo foi bastante truncado com raras conclusões. O Juventude teve apenas duas: a primeira, aos 9 minutos, com o zagueiro Neto chutando para fora após receber um passe de Rafael. E, aos 30, Donizete Amorim tocou de cabeça para defesa de Harlei. O Goiás não concluiu lance com perigo ao gol de Eduardo Martini. Na segunda etapa, o Juventude deu indícios de voltar mais disposto. Aos 6 minutos, Rafael cobrou uma falta e o zagueiro Neto, na área, cabeceou para uma grande defesa de Harlei. Mas ficou nisso. Logo o Goiás, melhor posicionado, passou a assumir o controle do jogo. Aos 21 minutos, Tábata, meio-campista do time goiano recebeu na área, mas a defesa salvou. Nesse momento a torcida vaiava o time, irritada com a atuação. Aos 26 minutos, Jadilson fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Alex livre na área, abrir o placar para o Goiás. O Juventude, perdido em campo, contou com Da Silva para a reação. Aos 31, ele chutou de fora da área e Harlei pegou. Um minuto depois, ele tentou novamente fora da área, desta vez com sucesso, acertando o canto direito de Harlei: 1 a 1. O Juventude teve ainda duas chances aos 35 e aos 44 minutos, em conclusões do zagueiro Índio. Uma defendida por Harlei e outra por cima do travessão.