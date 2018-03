Goiás ataca para conseguir a vaga Precisando da vitória para garantir sua vaga na próxima fase da Copa dos Campeões, o Goiás promete atacar o Atlético-PR neste sábado, às 18h15, no estádio Castelão, em Fortaleza. Para isso, o técnico Edinho escalou o time com três atacantes: Zé Carlos, Evair e Araújo. Com três pontos ganhos no grupo B da Copa dos Campeões, o Goiás precisa vencer e torcer por uma vitória do Flamengo sobre o São Caetano ou até mesmo um empate entre os dois times, que jogam também neste sábado, às 16h. Afinal, o clube carioca tem 6 pontos, enquanto a equipe do ABC paulista está com 3.