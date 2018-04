Goiás bate Inter e encosta nos líderes O time do Goiás voltou a vencer jogando em casa e derrotou, por 1 a 0, o Internacional (RS), gol de Paulo Baier no primeiro tempo. Com este resultado, o Goiás passou a somar 52 pontos, mas se manteve na terceira posição pelo maior saldo de gols do líder Santos e do Atlético-PR, o segundo colocado. No jogo, e no primeiro tempo, o Inter se mostrou bem posicionado, armado em 3-5-2 e sem deixar espaços, além de exercer forte marcação para anular as melhores jogadas de contra-ataque do Goiás pelas alas. Com velocidade nas jogadas de ataque, o time gaúcho teve boas oportunidades de marcar. Primeiro aos 30 minutos no chute forte de Danilo, que Harlei desviou para escanteio. Depois, aos 35 minutos, numa defesa segura do goleiro quando Rafael acertou o canto direito. Como o Inter não fez, tomou o gol aos 41 minutos de bola parada, no momento em que dominava o jogo e se mostrava mais ofensivo. Paulo Baier cobrando falta, encobriu a barreira e acertou o canto de Clémer, que ainda tocou na bola mas não pode evitar a vantagem goiana: 1 a 0. Ainda festejando o primeiro gol em cobrança de falta na competição, no segundo tempo, o Goiás acertou o passe e passou a jogar em velocidade e a pressionar o Inter em seu campo de defesa. Aos 8 minutos, Paulo Baier voltou a cobrar bem uma falta cometida por Edinho, na entrada da grande área, e carimbou a trave. Aos 12, o zagueiro André Dias desperdiçou nova chance de ampliar. A reação do Internacional aconteceu aos 20 minutos, com Fernandão que subiu e cabeceou forte, no canto, mas Harlei garantiu a vitória. O time voltou a insistir, jogando mais adiantado, e criando jogadas de gol com Cleiton Xavier e Hélder Granja. Mas era tarde demais para o time gaúcho. Mesmo assim, a festa em campo virou problema para o técnico Celso Roth. O time do Goiás que perdeu o ala Jadilson (contusão muscular), ficou sem Josué e Paulo Baier que receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do próximo jogo. O Goiás volta a jogar às 16 horas do próximo domingo contra o Flamengo, no Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda (RJ). O Internacional recebe o Vitória, no Beira Rio, ás 16 horas do dia 19, em Porto Alegre.