Goiás bate o Criciúma no Serra Dourada O Goiás conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Criciúma, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Serra Dourada. Com este resultado, o time goiano passou a somar 49 pontos e manteve o excelente aproveitamento em jogos em casa onde somou 34 pontos e marcou 39 gols. Já o Criciúma, agora há cinco jogos sem vencer, se distanciou da zona de classificação da Taça Libertadores. No primeiro tempo, com as equipes jogando em velocidade e em 3-5-2, o Criciúma tentou impedir o desastre. Primeiro com Ceará, aos 3 minutos, que bateu para fora, e depois com Luciano, cobrando falta, aos 12 minutos. O Goiás armou o cenário da vitória, mas desperdiçou boas chances aos 6 minutos com Alex, e aos 11 minutos com Jadilson. O primeiro gol dos goianos saiu aos 15 minutos, após Tiago tomar a bola num erro de passe do meio-campo do Criciúma para acionar o contra-ataque com Alex Dias, que invadiu a área, bateu cruzado e Leandro, escorando, marcou 1 a 0. Foi o 900º gol do Goiás em Campeonatos Brasileiros. No segundo tempo, o Goiás continuou mandando no jogo e anulando as tentativas de contra-ataque do Criciúma. Não conseguiu se vingar da goleada histórica (7 a 2) que sofreu no primeiro turno, mas respingou com derrota a estréia de Lori Sandri, em sua terceira equipe neste Campeonato. Em jogo movimentado, que os goleiros se destacaram com defesas importantes, o atacante Marcos Denner encobriu Harlei, aos 27 minutos, com um toque sutil para empatar. O Goiás reagiu em seguida, com Rodrigo Tabata, aos 31 minutos, que bateu forte e no canto de Fabiano para garantir a vitória para o time goiano. Na próxima rodada, o Goiás recebe o Internacional, sábado, às 16 horas, no Serra Dourada. O Criciúma tenta a reabilitação enfrentando o Vitória às 17 horas de domingo, no Barradão, em Salvador.