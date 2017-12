Goiás bate o Fla e segue incomodando Embalado pela boa fase, o Goiás venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo, no Serra Dourada, e, com 36 pontos, continua na cola do líder Corinthians, que tem 38. "O Goiás vive um bom momento, a torcida está empolgada e a equipe ocupa uma posição de destaque", disse Paulo Baier, para depois diminuir a empolgação: "Mas ainda tem muita coisa pela frente e nós vamos manter os pés no chão, sem oba-oba.? O time de Geninho já venceu seis dos últimos oito jogos disputados, além de um empate e uma derrota. Já o Flamengo, em nove jogos fora de casa perdeu oito e voltou a afundar na zona de rebaixamento. "No Flamengo as coisas são diferentes, há sempre muita pressão num clube de massa, mas nós queremos sair desta situação", disse o zagueiro Renato Dias. O Goiás teve um início de jogo fulminante. Em menos de dois minutos, o ala Paulo Baier fez 1 a 0 ao entrar na área, girar e bater com a perna direita. A bola desviou no zagueiro André e entrou no canto esquerdo de Diego. Mas como o Goiás - que perdeu o atacante Souza, com um estiramento muscular - não sobe segurar a bola, o Flamengo ajustou a marcação e obteve o equilíbrio e, em alguns momentos conseguiu dominar. Na etapa final, e longe do brilho das boas jogadas, Celso Roth ainda tentou a virada, trocando o volante Jônatas pelo atacante Felipe Gabriel. O time carioca ainda ganhou mais espaço com a expulsão de Danilo Portugal, mas perdeu sete boas oportunidades de empatar em bolas paradas. O Goiás resistiu à pressão e matou o jogo no contra-ataque, Danilo Dias assistiu ao ala Jadílson, que bateu forte para fazer 2 a 0, aos 40 minutos.