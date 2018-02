Goiás bate o Unión Española por 2 a 0 na estréia O Goiás conseguiu um grande resultado nesta terça-feira. Em sua estréia na fase de grupos de Copa Libertadores. Bateu o Unión Española por 2 a 0 no Chile (com gols de Danilo Portugal e Fabiano) e assim começa liderando o Grupo 3, com três pontos, junto com o The Strongest (BOL), mas com vantagem no saldo de gols (2 contra 1). A vitória foi garantida com os gols dos dois volantes da equipe: Danilo Portugal, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Fabiano, aos 40 minutos do segundo tempo, num chute forte de fora da área. O próximo jogo do time goiano na competição será no dia 22 de fevereiro (quarta), em casa, contra o The Strongest. Já o Unión Española terá a difícil missão de buscar a reabilitação contra o Newell?s Old Boys, na Argentina.