Goiás busca se aproximar dos líderes O Goiás está a apenas quatro pontos do líder Internacional. E uma vitória sobre a Ponte Preta neste sábado, às 16 horas, no Serra Dourada, é fundamental para o time goiano continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ocupando o quarto lugar com 47 pontos, o Goiás busca a reabilitação no torneio após perder para o Palmeiras por 3 a 1, na última rodada. Apesar de esconder a escalação, a tendência é que o técnico Geninho repita o mesmo time do último jogo, levando em conta que não vai contar com nenhum desfalque. O Goiás não perde no seu estádio há quase três meses. A última derrota aconteceu no dia 16 de julho, quando o Brasiliense venceu por 3 a 1. Apesar de lutar pelo título, os jogadores sabem que uma eventual classificação para a Libertadores será muito importante para o clube. E Geninho já faz as contas. Segundo o treinador, são necessários mais 27 pontos nas 14 rodadas que faltam para conquistar a vaga no torneio intercontinental.