Goiás busca um ponto em Campinas Embalado depois da vitória sobre o Palmeiras na última rodada, o Goiás vai enfrentar a Ponte Preta neste sábado, às 18h10, no estádio Moisés Lucarelli. Com 11 pontos e em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, o time goiano encara o empate em Campinas como um bom resultado. A novidade na equipe titular do Goiás é a entrada do atacante Leandrinho, que ocupará a vaga deixada pelo volante Cléber, contundido. Assim, Romerito jogará um pouco mais recuado, para fechar o meio-de-campo.