Goiás confia no retrospecto em casa O Goiás quer aproveitar o bom retrospecto em casa para derrotar o Internacional neste sábado, às 18 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com 49 pontos, o time goiano é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Santos e Atlético-PR, que têm 52. Nas 15 partidas que fez até agora no Serra Dourada neste Brasileiro, o Goiás ganhou 10, empatou 4 e perdeu apenas 1. Mas o técnico Celso Roth terá um importante desfalque. O lateral-esquerdo Jadilson sofreu um estiramento muscular e será substituído por Leandro Smith.