Goiás confirma invasão da torcida e repudia agressão a zagueiro

O Goiás viveu momentos de terror na tarde do último sábado. Cerca de cinquenta pessoas, membros da Força Jovem, principal organizada do clube, invadiram o CT no Parque Anhanguera e depredaram os vestiários, a academia, o departamento médico e de fisiologia, e ainda agrediram o zagueiro Bruno Aguiar, que trabalhava na recuperação de uma lesão. Além da violência física, os vândalos também quebraram o carro do jogador.

Bruno precisou ser encaminhado ao hospital, com um corte na face próximo ao lábio. O Goiás prontamente emitiu uma nota oficial repudiando os "criminosos atos de vandalismo". Felizmente, o elenco treinou na parte da manhã e por isso nenhum outro jogador estava no CT - além do zagueiro Bruno Aguiar, o fisioterapeuta Marcos Vinícius também passou momentos de tensão.

O Goiás Esporte Clube repudia de maneira veemente os criminosos atos de vandalismo cometidos no CT > https://t.co/xwOIe9J8vy pic.twitter.com/LHR0FQbEDx — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 26 de agosto de 2017

"Profissionais esmeraldinos, cidadãos honrados, foram agredidos covardemente física e verbalmente. Diretoria, comissão técnica e atletas reafirmam sua hombridade e respeito para com a instituição alviverde, garantindo empenho irrestrito durante suas atividades profissionais. O Goiás salienta que não reconhece neste grupo de vândalos os valores de sua imensa torcida, que jamais cometeria atos de barbárie como os que foram vistos no CT Edmo Pinheiro", disse o clube em nota

Na última sexta-feira, o presidente Sérgio Rassi renunciou ao cargo e deixou a responsabilidade nas mãos do médico Marcelo Almeida, até então seu primeiro vice-presidente. O técnico Argel Fucks seguiu o mesmo caminho e também deixou o Goiás, com Sílvio Criciúma efetivado no cargo até o final da temporada. Há cinco jogos sem vencer, o time aparece na 15ª posição da Série B, com apenas 25 pontos.