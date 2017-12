Goiás conquista 3 pontos em Santa Catarina O Figueirense fechou sua participação no turno do Campeonato Brasileiro com mais um tropeço, desta vez diante de sua torcida. A terceira derrota em quatro jogos aconteceu neste domingo diante do lanterna da competição, o Goiás, por 1 a 0. A eminente crise técnica que se instalou na equipe catarinense ficou comprovada na marca de 360 minutos sem sequer marcar um gol. Foi o primeiro resultado negativo do time catarinense em casa. O Figueirense tomou a iniciativa das jogadas, mas pecou pelo preciosismo nas finalizações. No primeiro tempo, a equipe mostrou razoável domínio. Com mais posse de bola, o Figueirense desperdiçou várias chances. As principais aconteceram aos 11 minutos, quando Léo Macaé chegou frente a frente com o goleiro Rodrigo e foi lento na conclusão.Outra, com o estreante Sandro Gaúcho, aos 22, foi ofuscada pela ação do goleiro Rodrigo que se antecipou ao seu chute. O Goiás respondeu somente aos 46, quando Dimba, recepcionou um cruzamento da esquerda e chutou para Edson Bastos, bem colocado, desviar para escanteio. Com uma estratégia defensiva (três zagueiros), o Goiás deixou o Figueirense intranqüilo no segundo tempo, principalmente a partir do seu gol, aos 11 minutos, em uma de suas jogadas de contra-ataques. O meia Gustavo e o atacante Araújo tabelaram até a área alvinegra. Araújo, então, chutou na saída do goleiro Edson Bastos. A partir de então, o Figueirense ficou preso na marcação e, perturbado, se apresentou inoperante nas raras tentativas de finalizações e chegou a ser vaiado pela torcida. Com dificuldades na armação de jogadas, o time perdeu criatividade do meio-de-campo permitindo com que o Goiás segurasse a vantagem até o final.