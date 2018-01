Goiás conquista a Copa Centro-Oeste O Goiás conquistou neste sábado o tricampeonato da Copa Centro-Oeste, ao vencer o Gama por 3 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com os gols de Kleyr, Josué e Zé Carlos, a equipe goiana reverteu a vantagem do adversário, que tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 2, e garantiu vaga na Copa dos Campeões. Jogando em casa e precisando da vitória, o Goiás partiu para o ataque logo no começo do jogo. Assim, a equipe goiana fez 1 a 0 aos 26 minutos, com o atacante Kleyr. Na segunda etapa, Josué e Zé Carlos também marcaram e garantiram a vitória e o título. Após o terceiro gol do Goiás, aos 30 minutos do segundo tempo, os jogadores do Gama perderam o controle e começaram a agredir os adversários. O árbitro Edílson Pereira de Carvalho acabou expulsando Gerson e Rochinha para acalmar os ânimos até o apito final.