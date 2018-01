Goiás considera desafio pegar o Coritiba Após escapar de uma verdadeira ?caçada? no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), onde seis clubes se uniram para ganhar 16 pontos, o Goiás agora quer eliminar os riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na 14ª colocação, com 44 pontos, a equipe goiana enfrenta o Coritiba, às 20h30, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, e depende de mais três pontos para escapar, de vez, das probabilidades matemáticas de descenso. "O resultado do STJD deixou o time aliviado", afirmou o volante Simão. Com a volta de Simão, que cumpriu suspensão automática, Cuca pretende jogar com três volantes (Simão, Josué e Cléber) na marcação e três atacantes (Grafite, Dimba e Araújo). Mas falta definir quem vai atuar na lateral esquerda: Esquerdinha, vetado pelo departamento médico, será substituído por Leandro Smith ou Jefisley. Enfrentar o Coxa, em Curitiba, é um grande desafio", diz o técnico Cuca.