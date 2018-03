Goiás conta com Cuca para surpreender Mesmo motivado com a estréia do técnico Cuca, que veio do Paraná para o lugar de Candinho, o Goiás tem uma missão muito difícil nesta quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Depois de ter perdido por 3 a 2 em casa, a equipe goiana precisa de uma vitória por dois gols de diferença, em Belo Horizonte, para chegar à final da competição. Cuca chegou ao Goiás na segunda-feira e teve pouco tempo para trabalhar. Segundo ele, a principal preocupação do seu time será impedir a velocidade nas jogadas de ataque do Cruzeiro. "Não podemos permitir os contra-ataques", avisou o treinador. "A nossa equipe precisará de uma pegada mais forte e evitar os erros de posicionamento em campo para buscar a vitória no Mineirão." Além do técnico, há novidades no Goiás para o jogo desta quarta-feira. Recuperado de uma entorse no tornozelo da perna direita), o lateral-direito Michel foi liberado pelos médicos e está confirmado entre os titulares. Outra mudança está na entrada do meia Auecione, que tinha sido barrado por Candinho, no lugar de Danilo, com pubalgia.