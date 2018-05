Goiás contabiliza prejuízos para duelo final O time do Goiás, que enfrenta o Vitória neste domingo, às 17h, no Barradão, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, entra em campo com o clube contabilizando prejuízos no término da sua temporada, que poderia ter sido melhor na opinião dos seus torcedores.