Goiás continua contratando reforços O técnico Edson Gaúcho promete colocar o time Goiás no ataque, na partida deste sábado, contra o Figueirense, no estádio Serra Dourada. Com 4 pontos, a equipe goiana está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. O problema é que Edson Gaúcho terá um desfalque importante. O ala Paulo Baier ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e não joga. Mas, em compensação, ele terá o retorno de Lei, que foi liberado pelo departamento médico e jogará no ataque, ao lado de Válber. Enquanto isso, a diretoria do clube continua contratando reforços para o Brasileiro. Nesta sexta-feira, anunciou o acerto com o atacante Souza, de 23 anos, que estava no Inter. E também espera na próxima semana a chegada do volante Cléber Gaúcho, do Criciúma, e do ala Romerito, do Santo André.