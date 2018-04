Goiás contrata Rafael Moura e Marcão, ex-Palmeiras

Em sua chegada, o ex-jogador do Atlético-PR elogiou a estrutura do seu novo clube. "O Goiás tem uma estrutura fantástica e está sempre brigando pela ponta nas competições que disputa. Então, eu quero fazer o máximo para estar pronto para jogar o mais rápido possível e dar alegrias para a torcida", afirmou o atleta, que não joga desde julho de 2009.

No ano passado, Rafael Moura se destacou no primeiro semestre ao participar da conquista do Campeonato Paranaense e se sagrar o artilheiro da competição, com 19 gols. Para este ano, o atacante espera marcar pelo menos 20. "Neste ano quero conseguir dar sequência no meu trabalho e terminar bem a temporada".

Também nesta sexta, o diretor de futebol do Goiás, Marcos Figueiredo, confirmou o acerto com Marcão, que defendeu a camisa do Palmeiras em 2009. O zagueiro deverá ser apresentado no início da semana que vem. O dirigente ainda prometeu mais quatro jogadores: dois atacantes, um meia e um zagueiro.

Com as chegadas de Rafael Moura e Marcão, o Goiás chega ao número de oito reforços para a temporada. Antes o clube já havia contratado o ala Régis, o meia Ángel Rojas, o zagueiro Augusto, o volante Mateus, o ala Jadílson e o volante Wellington Monteiro.