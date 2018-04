Goiás dá prêmio de R$ 500 mil para evitar rebaixamento

"O que me deixa tranqüilo é que o Corinthians está muito vigiado. Foram muitos escândalos. Não vão criar mais um tentando nos vencer fora do campo. Não é porque o estado de São Paulo é mais rico do que Goiás que vamos ser rebaixados para salvar o Corinthians. Ninguém vai nos roubar aqui na nossa casa!" A certeza é do presidente do Goiás, Pedro Goulart, que fará tudo para o clube não ser rebaixado. Veja também: Corinthians prepara defesa para evitar bola aérea do Goiás Nelsinho Baptista mantém a escalação para enfrentar o Goiás "Vou dar mais de R$ 500 mil para este time não cair. Os jogadores estão sabendo o quanto vale ganhar do Corinthians. Vencendo esta partida (domingo, no Serra Dourada) estamos quase salvos. Conversei com cada atleta. Falei para não ter medo de nada. Basta fazer o que sabem dentro do campo. Fora dele é problema meu", avisou Pedro Goulart. O presidente do Goiás sabe dos fortes boatos de que para o Clube dos 13 seria muito melhor uma vitória corintiana e se houver um rebaixado entre os dois a escolha é pelo Goiás. "Dizem até que para a emissora que transmite os jogos seria ótimo o Corinthians não cair. Mas fui verificar se tinha um fundo de verdade nessas histórias e estou tranqüilo. Consegui o apoio do Clube dos 13 e sei que a Globo não vai interferir. Estou coberto, sossegado. Ninguém vai fazer sacanagem com o Goiás porque sabem que eu meto a boca se sentir qualquer coisa errada", disse Pedro Goulart. Preocupado com todos os detalhes, o Goiás aprovou o árbitro sorteado para o jogo contra o Corinthians: o mineiro Alicio Pena Júnior, do quadro da Fifa. "Confio nas pessoas, mas estou de olho. Mandei um vice-presidente à CBF só para acompanhar o sorteio do árbitro. Gostei do Alício Pena. Ele é um árbitro firme, que não favorece ninguém. Nós perdemos aqui para o Vasco com ele apitando. Não nos prejudicou em nada. Com ele o Goiás entra confiante", disse o presidente do clube. Time Principal jogador do Goiás, o ala/meia Paulo Baier treinou nesta sexta-feira como um garoto: bateu escanteio, falta, atacou, defendeu. Mas não teve de marcar ninguém. "Ele merece esta liberdade, este privilégio, porque é um jogador privilegiado. É mesmo a nossa grande arma para ganhar do Corinthians. Se o Moradei (volante corintiano) o marcar durante a partida toda não vai ter problema, o Paulo vai se deslocar e desmontar a defesa corintiana", prometeu o técnico Márcio Araújo. "O Corinthians vem aqui para empatar. Vou ser marcado pelo Moradei, mas sei o que fazer. Vou abrir espaço para os meus companheiros. Estou pronto para esta partida. Nós vamos ganhar", disse Paulo Baier.