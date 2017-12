Goiás defende a vice-liderança em casa O time do Goiás estréia no segundo turno do Campeonato Brasileiro defendendo a vice-liderança na partida contra a equipe do Paraná (3º com 37 pontos), nesta quarta-feira, às 20h30 no estádio Serra Dourada. O confronto Goiás x Paraná, dependendo do resultado do jogo do Corinthians pode mudar de mãos até a liderança da competição. "Não há dúvidas de que estamos embalados no campeonato e na briga pela liderança", diz o goleiro Harlei, de 33 anos de idade, que está batendo o recorde de 354 jogos com a camisa do Goiás, o segundo maior depois de Josué (386), sofrendo 432 gols em 190 vitórias e 82 empates. Contra o Paraná, a equipe goiana vai jogar com dois volantes e três zagueiros no jogo em que se confrontarão as duas defesas menos vazadas do Campeonato e cujos atacantes estão iguais ao marcarem 31 gols. O técnico Geninho muda a equipe devido às contusões do volante Cléber Gaúcho e do atacante Roni, que serão substituídos por Danilo Portugal e Danilo Dias, e pelas suspensões pelo terceiro cartão amarelo do zagueiro André Leone e do atacante Souza, que darão lugar a Júlio Santos e Romerito.