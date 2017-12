Goiás defende invencibilidade de 11 jogos Há 11 jogos sem perder e evoluindo na tabela da classificação, a equipe do Goiás (20º) defende sua invencibilidade amanhã no estádio Serra Dourada, enfrentando às 20h30 o Paraná (10º). Goiás e Paraná venceram três vezes cada um e empataram duas partidas no confronto em oito jogos. O time comandado pelo técnico Cuca terá mudanças: O goleiro Rodrigo Calaça e o volante Simão (suspensos) serão substituídos por Gilmar e Simão. Esquerdinha entra em lugar de Leandro Smith, na lateral-esquerda. O time goiano também entrará em campo sob rumores dando como certas as saídas do centroavante Dimba e o ponteiro Araújo, cujos passes estariam sendo negociados com o futebol europeu. Os dois jogadores fizeram, até agora 25 dos 42 gols da equipe na competição.