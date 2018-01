Goiás defende invencibilidade em casa O Goiás vai defender sua invencibilidade no Serra Dourada contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, em Goiânia. O time está há 15 jogos sem perder em casa (cinco no Brasileirão), tem a defesa menos vazada da competição com nove gols e, se vencer o jogo, promete esquentar a briga pelas três principais colocações do Campeonato Brasileiro. "É jogo de seis pontos", garante o técnico Édson Gaúcho. "Nossa equipe vem jogando muito bem e agora, em casa, terá de se impor e mostrar serviço", disse o treinador, que espera encontrar muitas resistências no Santos. As ausências de Zé Elias, Robinho, Elton, Fabiano e, talvez, Deivid não tornam o jogo mais fácil contra o Santos, invicto há quatro jogos. "As ausências não vão mudar muita coisa, pois os que entrarem vão querem mostrar serviço", disse Édson. O time goiano tem a pretensão de marcar forte, mas terá dois desfalques. O zagueiro André Dias e o meia Danilo Portugal, suspensos, serão substituídos por Aldo e o volante Marcelo Silva. O lateral-direito Paulo Baier, que cumpriu suspensão automática, retorna em lugar de Vítor. Para tentar terminar o fim de semana entre os três primeiros, o Goiás está realizando promoções. A entrada será livre para maiores de 65 anos de idade e para menores de 13 anos acompanhados de responsável. A diretoria ainda sorteará uma moto (Yamaha 125cc) e 10 camisas oficiais entre os que levarem dois quilos de alimentos não-perecíveis para a campanha Futebol contra a Fome.