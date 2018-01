Goiás defende tabu de 9 anos no Rio Em lua-de-mel com o treinador Geninho e com duas vitórias seguidas, o Goiás enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Com 23 pontos, o time está motivado para subir na tabela do Brasileirão e manter uma escrita de nove anos sem derrota para a equipe carioca. "Não escondemos de ninguém de que esta é a nossa proposta, ficar entre os quatro e conquistar uma vaga inédita na Libertadores", afirmou o goleiro Harlei, destaque nas duas últimas partidas. Para o jogo contra o Fluminense, a equipe terá uma alteração. André Dias, que cumpriu suspensão automática, está de volta à zaga e entrará no lugar que foi ocupado pelo volante Rafael Dias no último jogo.