Goiás demite o técnico Ivo Wortmann Apesar dos bons resultados no Campeonato Goiano, do qual é líder isolado e com folga, o Goiás demitiu o técnico Ivo Wortmann nesta sexta-feira. Em seu lugar entra Luvanor Donizetti, um ex-jogador do próprio clube. Segundo a diretoria do Goiás, Ivo Wortmann não conseguiu acertar a equipe, que também está disputando a Copa do Brasil e, a partir do mês de abril, vai competir no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Ainda segundo a diretoria do Goiás, Luvanor vai comandar a equipe provisoriamente, até que seja definido o nome do novo técnico.