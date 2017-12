Goiás derrota Atlético-MG por 1 a 0 O Goiás venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado, no estádio Serra Dourada, com um gol de Rodrigo Tabata aos 48 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o time goiano chegou aos 65 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os mineiros seguem com 43, seriamente ameaçados pelo rebaixamento. O jogo começou tenso, com o Atlético recuado e preocupado em apenas não tomar gol. Mais ofensivo, o Goiás teve trabalho para furar o bloqueio defensivo do adversário, mas teve algumas chances - o goleiro Danrlei esteve bem e evitou todas elas. O panorama não mudou no segundo tempo. Mas o Atlético, mesmo preocupado só em se defender, chegou a levar perigo ao adversário. Tanto que, Márcio Araújo, aos 35 minutos, desperdiçou excelente oportunidade de gol. No final, o Goiás chegou à vitória graças ao gol de Rodrigo Tabata, que chutou no canto de Danrlei e fez 1 a 0 aos 48 minutos. Revoltado com arbitragem, o goleiro Danrlei reclamou no final do jogo e acabou se envolvendo em confusão com os policiais. E o técnico Mário Sérgio, já no vestiário, admitiu que será difícil livrar o Atlético do rebaixamento. ?É quase impossível fazer alguma coisa. É o maior desafio da minha carreira. Tenho pouco tempo, mas vamos tentar."