Goiás derrota o atual campeão e se classifica na Copa SP Depois de Corinthians e São Paulo, o Goiás também garantiu sua vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o América-SP, por 3 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. A vitória deixou o time goiano com 100% de aproveitamento dentro do Grupo A, com nove pontos. Agora aguarda seu adversário, que será o líder do Grupo B, em que Atlético-MG e Comercial-SP aparecem com seis pontos cada - eles se enfrentam, neste domingo, em Ribeirão Preto. O América, com seis pontos, pode ser um dos 10 times indicados pelo índice técnico para continuar brigando pelo título. O time do interior paulista tenta o bicampeonato - ano passado, sagrou-se campeão ao superar o Comercial-SP. Na preliminar no Teixeirão, o Barra dos Garças-MT venceu o Rio Preto, por 2 a 0, ficando com três pontos. O time da cidade do interior paulista terminou sem somar pontos. A terceira rodada será completada neste domingo com mais 38 jogos. Pelo regulamento, vão continuar atrás do título apenas os líderes de cada um dos 22 grupos, além dos 10 melhores times indicados pelo índice técnico.