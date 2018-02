Goiás derrota o Coritiba por 2 a 0 Com dois gols de Rodrigo Tabata, o Goiás ganhou fácil do Coritiba, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Curitiba. Com isso, o time goiano chegou aos mesmos 53 pontos do líder Corinthians. Para a equipe paranaense, a derrota significa continuar com 38 pontos no Campeonato Brasileiro. Com um começo de jogo arrasador, o Goiás fez os gols da vitória em 6 minutos. Primeiro, aos 2, Rodrigo Tabata apareceu sozinho dentro da área e empurrou a bola para o fundo das redes. E no segundo, aos 6, o mesmo Rodrigo Tabata chutou quase sem ângulo para ampliar. A desvantagem deixou o Coritiba ainda mais perdido em campo. Sem forças, o time da casa não conseguiu ameaçar o adversário. E o Goiás, tranqüilo na frente, só teve o trabalho de administrar o placar. Para melhorar a situação do Goiás, o Coritiba ainda teve um jogador expulso aos 3 minutos do segundo tempo, quando o meia Rodrigo Mancha recebeu o cartão vermelho. Aí, foi só tocar a bola e esperar o apito final do árbitro.