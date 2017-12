Goiás derrota Vasco e deixa a lanterna O Goiás estreou bem no returno com uma vitória sobre o Vasco, por 3 a 1, gols de Donizete, no primeiro tempo, e Gustavo e Dimba (2) na etapa final. O resultado foi importante para o Goiás, que agora soma 24 pontos. Após 80 dias o time goiano deixa a lanterna e a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Goiás começou criando boas oportunidades de ataque. Trabalhando bem a bola e com maior volume de jogo, o Goiás perdeu boas chances de marcar. Aos 5 minutos com Wando e aos 6 minutos com Dimba. Mas falhou na marcação e o Vasco se mostrou melhor na finalização. Acertou a trave de Rodrigo Calaça aos 22 minutos e aos 30 Donizete escolheu o canto e fez 1a 0, após jogada iniciada por Ozéia pela esquerda. No segundo tempo, porém, a vantagem vascaína foi desfeita com muita rapidez. Começou com o empate, por intermédio de Gustavo, com 1 minuto de jogo. O centroavante Dimba, que estava bem marcado e sem espaço para tocar, aproveitou uma falha coletiva da zaga vascaína, aos 5 minutos, para marcar 2 a 1. O Goiás ampliou aos 13 minutos, com Dimba, após ser derrubado por Wellington Monteiro. Ele cobrou o pênalti e marcou o 19º gol na competição. Com 3 a 1 no placar, o time goiano passou a tocar a bola e a reduzir espaços para o ataque do Vasco, formado com Marcelinho Carioca, Régis e Donizete, expulso no final do jogo após acertar o goleiro Rodrigo Calaça. Há nove jogos sem perder (três vitórias e seis empates), o Goiás agora enfrenta o Paysandu, domingo, às 16 horas, no Mangueirão, em Belém. No mesmo dia e horário, o Vasco joga com o Guarani, em São Januário.