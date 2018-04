Goiás deve ter estreia de Fernandão contra o Santos O técnico Hélio dos Anjos faz mistério, mas o atacante Fernandão deve estrear no time do Goiás neste domingo, quando acontece o jogo contra o Santos, a partir das 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Contratado no início do mês, o jogador de 31 anos já está inscrito no Brasileirão e pronto para voltar ao time goiano.