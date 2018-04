Goiás e Atlético-MG disputam vaga na Sul-Americana

Veja também:

No jogo de ida do confronto, disputado no dia 26 de agosto, no Mineirão, houve empate por 1 a 1. Agora, quem sair vencedor deste duelo brasileiro enfrentará o paraguaio Cerro Porteño, que já eliminou o boliviano La Paz nesta primeira fase da Copa Sul-Americana.

Goiás e Atlético-MG estão encarando a Copa Sul-Americana de forma diferente. Enquanto o time goiano deve ter força máxima na partida desta quarta-feira, no Serra Dourada, a equipe mineira pretende poupar seus titulares, escalando uma formação quase totalmente reserva.

Os dois, no entanto, vivem situação bem similar no Brasileirão. O Atlético-MG ocupa hoje a quarta colocação, com 40 pontos, apenas um a mais do que o Goiás, que está em quinto lugar. Mas a ordem de ambos os técnicos é esquecer a competição nacional nesta quarta-feira.

Sem contar, por exemplo, com o artilheiro Diego Tardelli, o Atlético-MG aposta no atacante colombiano Rentería para conseguir a classificação em Goiânia. Já o Goiás espera que o meia-atacante Fernandão possa marcar seu primeiro gol nesta volta ao time.