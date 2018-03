Goiás e Atlético-MG empatam e seguem sob pressão

No jogo dos desesperados, Goiás e Atlético-MG ficaram no empate de 1 a 1, na tarde deste domingo, no Serra Dourada, resultado que mantém as duas equipes sob pressão das torcidas. No jogo sem emoções prevaleceram os erros de passe, a lentidão nas jogadas de ataque, e muitas vaias. Veja também: Classificação Resultados / Calendário Agora, na próxima rodada, domingo (25), o Goiás recebe o Ipatinga-MG no Serra Dourada, enquanto o Atlético-MG enfrenta o Atlético-PR, no Mineirão. "Nós tínhamos que ganhar nem que fosse na marra", reagiu Fernando, volante alviverde. "Em princípio nós temos ainda outro jogo em casa para reverter a situação", acredita o meia Paulo Baier, autor do gol alviverde. As duas equipes estão cercadas por críticas e desconfianças de suas organizadas, porque perderam os campeonatos estaduais, não avançaram na Copa do Brasil, trocaram de treinador às vésperas de suas estréias na competição e não mostram em campo competitividade. No jogo, e no primeiro tempo, foi o Atlético que perdeu a melhor chance de sair na frente. Aos 30 minutos, Petkovic lançou Danilinho que em velocidade serviu Marinho. O atacante dominou bem, tirou os zagueiros da jogada e bateu no canto do goleiro Harlei, já estava batido. Mas a bola foi desviada por Vitor na marca da cal. As duas equipes continuaram lentas e errando passes no segundo tempo, e mostrando fragilidades no sistema defensivo. Foram tão iguais até no placar final. Aos 23 minutos e após cobrança de escanteio, Henrique desviou de cabeça para Paulo Baier tocar no canto esquerdo de Juninho e fazer 1 a 0. Mas, aos 40 minutos Wanderley empatou em 1 a 1 enchendo as redes do goleiro Harlei, que não atravessa sua melhor fase.