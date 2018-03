Goiás e Atlético-MG empatam por 1 a 1 Na sua melhor partida na competição, o Goiás voltou a mostrar seu poder de reação. Mesmo assim, após sair em vantagem no placar e com um jogador a mais cedeu terreno e o jogo com o Atlético(MG) terminou empatado por 1 a 1, gols de Dimba e Guilherme (de bicicleta), ambos no segundo tempo. Com o empate no Serra Dourada, o Goiás soma 17 pontos, mas continua na lanterna enquanto Dimba, com 17 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, com Araújo na função de meia ofensivo, Wando e Dimba como atacantes, o Goiás se tornou agressivo, ganhou espaço e liberdade. Aos 4 minutos, com Wando, e aos 18 minutos e aos 40 minutos com Araújo aproveitando jogada de linha de fundo de Esquerdinha e depois com Gustavo o alviverde perdeu as melhores oportunidades. Enquanto o maior poder ofensivo goiano se desfez nas falhas de finalização ou no paredão que se transformou o experiente Velloso, o Atlético(MG) soube atacar bem pela direita, com Alex Alves, pelo meio com Tucho e na esquerda com Paulinho. As melhores oportunidades foram perdidas por Alex Alves aos 20 minutos, Guilherme aos 22 minutos e aos 30 minutos. ?Nós entramos em campo sem ilusão, sabendo que o Goiás está numa situação ingrata em relação ao que está jogando", avaliou o artilheiro Guilherme. No segundo tempo, menos ansioso para atacar e mais organizado em campo o Goiás ganhou uma vantagem: André Luiz, do Atlético foi expulso aos 2 minutos. Com um homem a mais o Alviverde se soltou e aos 8 minutos, após cruzamento de Esquerdinha e falha da zaga alvinegra, Dimba girou e bateu no canto marcando o primeiro gol do Goiás. O Atlético parecia cansado e acomodado. Mas o Goiás tirou Esquerdinha e Simão e abriu a zaga. Aos 30 minutos, Guilherme de costas para o gol dominou a bola e de bicicleta fez um gol espetacular: 1 a 1. O time mineiro acordou. Kim perdeu a chance de virar aos 33 minutos, chutando para fora e Marquinhos aos 45 minutos. ?Não ganhamos porque tivemos oportunidade de liquidar o jogo no primeiro tempo, mas o Velloso jogou muito bem", disse Wando. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Goiás enfrenta a Ponte Preta, quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, enquanto o Atlético joga com o Vitória, às 18 horas, do dia 3, no Mineirão.