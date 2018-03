Goiás e Flamengo empatam no Serra Dourada Mesmo empurrados pela torcida, que lotou o Estádio Serra Dourada, Goiás e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, em partida disputada pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não poderia ser pior para o técnico Candinho, sob forte pressão da torcida goiana. Os gols foram marcados por Fernando Baiano e Dimba, o oitavo dele. Com três volantes (Marabá, Josué e Tiago), o Goiás começou o jogo parecendo que investiria na marcação. Mas o time demorou para sair, seu ataque (Danilo, Dimba e Araújo) ficou isolado e o Flamengo passou a ditar o ritmo do jogo. O Flamengo abriu o placar aos 11 minutos quando por meio de Fernando Baiano, aproveitando bem a bola cruzada e rasteira de Igor, em joga de linha de fundo com Athirson. Poderia ter ampliado o marcador aos 30 minutos, quando André desperdiçou a cobrança de falta na meia-lua da grande área. O Goiás ressentiu a ausência do lateral Michel (contundido) e do meia Caíco (suspenso), que produzem as melhores jogadas de profundidade. E não soube aproveitar as melhores chances de gol, aos 6 minutos e aos 25 minutos, com Dimba chutando para fora, mas assustando Júlio César. No intervalo, Candinho pediu ao time para ficar "mais ligado e atacar sem dar espaço", como explicou Danilo. Nelsinho, sabendo que nada estava garantido - "o importante é pontuar", disse Igor - voltou disposto a manter a marcação sobre Araújo e Danilo enquanto pressionava pelo segundo gol. Assim que o segundo tempo começou o Goiás, empurrado pela torcida e com melhor posicionamento tático subiu para o ataque em jogadas rápidas pela esquerda com Araújo e Dimba pelo meio. O empate chegou aos 13 minutos, quando Dimba acertou a trave e ainda aproveitou o rebote para empatar. Com o 1 a 1, o Goiás manteve-se no ataque, pressionando e criando oportunidades, mas errou nas conclusões: "Foi um jogo difícil", justificou Athirson. Morte e vaias - No final do jogo e sob vaia Candinho se irritou com a torcida: "Não dá para trabalhar assim", disse ele, sob gritos de "burro" porque trocou Araújo por Wando no momento em que o time parecia crescer de rendimento. Depois, abandonou a entrevista coletiva dizendo-se apressado para sair. Com 33,5 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida deu um show nas arquibancadas do Serra Dourada. Mas também protagonizou grandes confusões no estádio, que registrou 34 pessoas detidas e uma morte. O torcedor do Goiás, Jotamir Pio de Almeida, de 40 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros mas morreu de ataque cardíaco no início do jogo. Ficha Técnica: Goiás: Harlei; Cléber, Fabão, Alexandre e Leandro Smith; Marabá, Josué, Tiago e Danilo; Dimba e Araújo (Wando). Técnico: Candinho. Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando, André Bahia e Athirson; Fabinho, André Gomes, Igor (Fábio Baiano) e Felipe; Fernando Baiano e Jean (Andrezinho). Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Fernando Baiano aos 11 minutos do primeiro tempo; e Dimba aos 13 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cléber Wellington Abade (SP). Cartão amarelo: André Bahia, Josué e Cléber. Renda: R$ 428.997,50. Público: 46.161 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada.