Goiás e Paysandu empatam em 2 x 2 Apesar da expectativa criada, o Goiás não passou de um empate em 2 x 2 com o Paysandu, em partida disputada neste domingo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O destaque da partida foi o atacante Welber, que fez o mais belo gol da partida, assistida por 8.750 pagantes. Os gols foram marcados por Dimba, aos 33 minutos do primeiro tempo, e por Jorginho, Welber e Leandro Smidt, aos 6, 12 e 34 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo começou com boa movimentação das duas equipes, com velozes subidas ao ataque. Mais atrevido, o Goiás criou melhores oportunidades, aos 2 e 11 minutos, em chutes de longa distância com Caíco. O Paysandu se limitou a atacar com Iarley e Robson, aos 11 e aos 26 minutos, em rápidas trocas de passe com Lecheva. No resto do jogo, as duas equipes atuaram sem criatividade no sistema tático -embora o técnico do Paysandu, Dario Pereyra, tenha alegado que seu time sentiu cansaço após a vitória contra o Cerro Porteño (6x2) na Libertadores. A rotina só foi quebrada aos 33 minutos. Para impedir o avanço do Goiás, o zagueiro Sérgio derrubou o atacante Araújo na área. Pênalti que Dimba converteu. Com a vantagem de 1 x 0 no placar, o Goiás voltou no segundo tempo disposto a impedir a reação do Paysandu, que trocou Lecheva por José Augusto para dar mobilidade e velocidade ao meio-campo. A frustração veio em seguida. Aos 6 minutos, após cobrança de falta pela direita, o zagueiro Jorginho escorou de cabeça e empatou o jogo em 1 x 1. A virada aconteceu aos 12 minutos: Welber fez um golaço ao encobrir Harlei e a zaga confusa do Goiás. "Neste campeonato, quem joga fora de casa faz de tudo para assegurar três pontos", justificou o goleiro. O erro do Paysandu foi trocar Welber por Rogerinho, além da expulsão de Vanderson por agressão e do técnico Darío Pereyra por reclamação. O Goiás se aproveitou disso para empatar, aos 34 minutos, com Leandro Smidt, de cabeça, em jogada pelo meio que envolveu Dimba e Araújo. Ficha Técnica: Goiás: Harlei, Cléber, Fabão, Renato e Rondineli (Leandro Smidt); Josué, Marabá, Caíco (Elcione)e Danilo (Vando); Dimba e Araújo. Técnico: Candinho Paysandu: Ronaldo, Rodrigo, Jorginho, Sérgio e Luís Fernando; Lecheva (José Augusto), Iarley, Sandro e Vanderson; Robson e Welber (Rogerinho). Técnico: Dario Pereyra Gols: Dimba, aos 33 minutos do 1º tempo; Jorginho, aos 6 minutos do segundo tempo, Welber, aos 12 minutos, Leandro Smidt, aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rogério Pereira Costa (MG) Cartões amarelos: Sandro, Marabá, Vando, Leandro Smidt e Robson Cartão vermelho: Vanderson, aos 28 minutos do 2º tempo Renda: R$ 65.480,00 Público: 8.750 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada.