Goiás e Ponte empatam por 0 a 0 Goiás e Ponte Preta ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que estava programada anteriormente para o dia 29 de junho. O resultado manteve o time goiano na lanterna da competição,com 18 pontos, enquanto a equipe de Campinas tem 28. O Goiás teve as melhores chances no primeiro tempo. Duas com o atacante Dimba, aos 6 e aos 16 minutos. Depois foi a vez de Wando desperdiçar a oportunidade, aos 40. ?Não adianta querer fazer o gol de qualquer maneira?, reclamou o técnico do time goiano, Cuca, no intervalo. Na segunda etapa, a Ponte teve boa chance com Jean, aos 14 minutos, mas o goleiro Rodrigo Calaça defendeu. O Goiás respondeu com Tiago, que chutou de longe, mas o gol não saiu. Na próxima rodada do Brasileiro, a Ponte enfrenta o Flamengo domingo, às 16 horas, em Campinas, enquanto o Goiás joga contra o Figueirense, no mesmo dia e horário, em Florianópolis.