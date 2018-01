Goiás e São Caetano ficam no 0 a 0 Na estréia de Édson Gaúcho no comando do Goiás, o time não saiu do empate por 0 a 0 contra o São Caetano, em pleno Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Um resultado que não agradou à torcida local, que mesmo pequena já criticou o time do novo treinador. Aliás, nem mesmo Édson Gaúcho gostou do que viu. "Jogando em casa quem tem de mandar é o Goiás", lamentou Edson Gaúcho, de 49 anos. "A filosofia era arriscar sempre, dominar e vencer", disse o técnico. O jogo mostrou o quanto é complicado mudar um esquema com um elenco limitado. O Goiás, que estava acostumado a jogar no 3-5-2, passou a atuar no 4-4-2. Só que os meias Rodrigo Tabata e Juliano não se entenderam nem tiraram muito proveito da velocidade do ataque e do ala esquerda Jadilson. No primeiro tempo, o Goiás tentou jogar apostando em jogadas rápidas com Jadilson, Válber e Rodrigo Tabata. Mas esbarrou na fechada defensiva do São Caetano. Quando furou o bloqueio, aos 26 minutos com Juliano e 28 minutos com Válber, faltou um atacante com estilo definidor. E o time ainda desperdiçou outra boa chance, aos 29 minutos com Danilo Dias, que acertou a trave de Silvio Luiz. "Atacamos, criamos e dominamos mas perdemos boas oportunidades", lamentou Harlei. Para fugir da pressão do adversário, Marcinho, Mixirica e Fábio Pinto avançaram, empurrados por Raulen e Triguinho. Mas o São Caetano também foi mal: errou muitos passes (20 contra 15), não soube aproveitar as oportunidades pelas cobranças de escanteio (3), o ataque não segurou a bola e ainda alimentou os ataques velozes do Goiás: "Falhamos nos arremates", disse o zagueiro Thiago, que aos 34 minutos fez a melhor jogada do time do ABC. No segundo tempo, sem converter a superioridade em gols, o Goiás voltou a insistir marcação, mas perdeu no ataque. Acertou a trave de Silvio Luiz, aos 7 com Jadilson, mas o Azulão teve as melhores oportunidades para virar e até vencer. Triguinho, aos 10 minutos, carimbou a trave de Harlei no momento em que o São Caetano se soltou, avançou e mostrou-se à vontade em campo em jogadas de contra-ataque: "O empate não nos interessava e sim a vitória", lamentou mais tarde o técnico Estevam Soares. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005.