Goiás é só decepção com derrota A decepção era geral no Goiás depois da incrível derrota para o Corinthians por 1 a 0, gol de Fábio Baiano, que jogou machucado parte do segundo tempo. Ninguém conseguia acreditar que mais uma vez a equipe ficaria sem vencer - no Pacaembu, o time comandado por Celso Roth completou a quarta partida sem vitórias - e pior, um jogo que, segundo o técnico do Goiás, seu time levou ampla vantagem, além da vantagem numérica, porque Wendel havia sido expulso. "E dá para acreditar?", perguntou, em tom de ironia, Roth, logo após a partida. "O Corinthians tem de agradecer aos céus pela vitória. Foi uma felicidade deles. O Fábio Baiano foi muito feliz. Machucado, acertou um belo chute", completou Roth. Pelo fato de o time goiano atuar boa parte do segundo tempo com um homem a mais, após a expulsão de Wendel, e com a contusão de Fábio Baiano, o desapontamento era ainda maior. Mas o treinador do Goiás não acredita que tenha errado na armação da equipe. "No primeiro tempo até que o jogo foi equilibrado. Mas, no segundo, só deu Goiás. Tivemos muito mais volume de jogo. A questão é que não finalizamos. Eu coloquei o Douglas (atacante, no lugar do volante Thiago), ficamos no esquema 4-3-3. Mas não deu resultado. Não podemos culpar ninguém por essa derrota", disse Roth. "Eles tiveram muita felicidade." O meia Rodrigo Tabata seguiu o raciocínio de seu treinador. "Jogamos bem, poderíamos ter saído do Pacaembu com a vitória, mas o Fábio Baiano teve sorte naquele chute", comentou o jogador. "O que não pode acontecer é esse descuido. Tomamos um gol com um jogador machucado. Estávamos com um homem a mais, mas no futebol isso acontece, não tem jeito, acontece", lamenta o técnico Celso Roth. Na quarta-feira, o Goiás enfrenta o Juventude, no Estádio Serra Dourada. Celso Roth poderá contar com todos os titulares porque nenhum jogador foi suspenso na derrota deste domingo.