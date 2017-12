Goiás e Vasco: fiel da balança Goiás, sétimo colocado, e Vasco, 15º, poderão se transformar no fiel da balança nesta reta final do Campeonato Brasileiro. As duas equipes terão pela frente nas seis últimas rodadas três fortes candidatos ao título de 2004. O time goiano terá pela frente, domingo, o vice-líder Santos, em Presidente Prudente, interior paulista, pois a equipe da Vila Belmiro perdeu mando de jogo. Mais três rodadas e os comandados do técnico Celso Roth vão encarar, no Serra Dourada, em Goiânia, o atual quinto classificado, Palmeiras. E, no último jogo do campeonato, o confronto será com o São Paulo (terceiro colocado), mais uma vez em casa. "Eles (os líderes do campeonato) podem ter certeza de que perderão pontos quando nos enfrentarem", afirmou o técnico Celso Roth, do Goiás. "Segundo um levantamento, temos 2% de chances de conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América e vamos brigar por isso até o fim. Estes jogos serão como uma decisão, pois uma vitória fará a diferença de pontos diminuir rapidamente." Segundo o técnico, obter uma vaga na principal competição sul-americana é um sonho para o Goiás, que fez sua estréia em torneios internacionais este ano, ao participar da Copa Sul-Americana - eliminou o Atlético-MG, mas perdeu para o Cruzeiro. O Goiás soma 65 pontos e está seis atrás do trio paulista formado por São Paulo, São Caetano e Santos. O líder Atlético-PR tem 75 pontos. Vasco - O técnico Joel Santana reproduziu o refrão da música Tô nem aí, da cantora Luka, para emitir seu pensamento sobre a coincidência de ter de enfrentar três candidatos ao título. "Tô nem aí, Tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho eu não tô nem aí...", cantou o treinador, por telefone, referindo-se aos duelos contra São Paulo, Atlético-PR e Santos nesta reta final de campeonato. O treinador, porém, não desrespeitou os adversários. Ele explicou apenas que o Vasco está interessado apenas em resolver a sua situação no Brasileiro. Ou seja, obter mais uma vitória para escapar de vez do risco de ser rebaixado. A equipe tem 49 pontos, seis à frente do Botafogo, o primeiro entre os quatro clubes que estão na zona de rebaixamento. "Quero dar tranqüilidade ao torcedor vascaíno", afirmou treinador. Dos cinco primeiros colocados, o São Caetano é o único que não enfrentará Goiás ou Vasco nesta fase final. Mas o campeão paulista, que está em quarto lugar, terá duelos com o líder e o vice-líder atuais. Na 44ª rodada, o time do ABC viaja até Curitiba para encarar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. No jogo seguinte, será a vez do Santos, no Anacleto Campanella.