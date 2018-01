Goiás elimina Ituano nos pênaltis A equipe do Goiás conquistou uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, ao vencer, nesta quarta-feira à noite, nos pênaltis, por 4 a 2 o Ituano, após empate, por 1 a 1, no tempo normal. Os gols da partida, disputada no Estádio Serra Dourada, foram marcados por Evandro aos 19 minutos e Araújo aos 23 minutos, ambos no segundo tempo. Nos pênaltis, Harlei defendeu as cobranças de Bruno e Erivelton. Agora o Goiás enfrenta o Botafogo (RJ), na próxima quarta -feira. O Goiás dominou o primeiro tempo. Mesmo falhando no meio-de-campo e nas jogadas pelas laterais. No segundo tempo, foi o Ituano que avançou mais, com Elson, Evandro e Fernando Gaúcho que substituiu Didi. Aos 19 minutos, Evandro superou a zaga adversário e abriu o placar, ao entrar livre e deslocar o goleiro Harlei. Aos 23 minutos, Araújo aproveitou, de cabeça, jogada de Vando pela esquerda e empatou 1a 1. Ficha Técnica: Goiás: Harlei; Cléber, Fabão, Renato e Leandro Smith; Josué, Marabá, Caíco e Danilo (Vando); Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Ituano: André Luiz; Bruno, Erivelton, Anderson e Lúcio; Everaldo, Carlinhos (Flavinho), Jackson e Elson; Didi (Fernando Gaúcho) e Evandro (Tita). Técnico: Rui Scarpino. Gols: Evandro aos 19 minutos e Araújo aos 23 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, converteram Fabão, Dimba, Araújo e Tiago (Goiás); Everaldo e Elson (Ituano). Árbitro: Elvécio Zequeto (MS). Cartões amarelos: Everaldo, Jackson, Elcio e Erivelton. Cartão vermelho: Josué. Renda: R$ 36.236,50. Público: 6.637 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada.