Goiás embarca para o Chile ainda indefinido O Goiás estréia nesta terça-feira na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será em Santiago, no Chile, contra o Unión Española, às 20 horas (horário de Brasília), pelo grupo 3 do torneio. E o técnico Geninho viajou com dúvidas para definir o time titular. O Goiás embarcou na manhã desta segunda-feira para o Chile. E viajou embalado pelos recentes bons resultados, principalmente na fase de classificação da Libertadores, quando eliminou o Deportivo Cuenca, do Peru. ?Não há dúvidas de que há um clima positivo entre os jogadores e a comissão técnica?, revelou o meia Danilo Portugal. ?Mas fazemos tudo com os pés no chão.? Apesar disso, Geninho tem problemas para escalar o time. Principais nomes do elenco, o atacante Roni ainda se recupera de fratura no pé e o volante Vampeta trabalha para melhorar a forma física. Assim, o treinador ainda não definiu se escala Juliano ou Romerito no meio-de-campo. E no ataque, a dúvida está entre Nonato e Feijão.