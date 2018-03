Goiás empata com Brasiliense e avança O Goiás empatou com o Brasiliense por 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Serra Dourada. Como tinha ficado nos 2 a 2 na partida de ida, a equipe goiana se classificou por ter feito mais gols fora de casa. Assim, irá enfrentar o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Mesmo jogando mal, o Goiás chegou mais ao ataque no primeiro tempo. Depois, na etapa final, o Brasiliense tentou fazer um gol que lhe garantiria a vaga, mas não conseguiu evitar o 0 a 0. Enquanto isso, a diretoria do Goiás continua atrás de reforços para o time no Campeonato Brasileiro. Os nomes comentados são do atacante Diego Tardelli e dos meias Djalminha e Jerri.