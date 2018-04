Goiás empata e avança na sul-Americana De nada adiantou jogar melhor e ter mais chances para marcar. Com o empate por 1 a 1, com o Goiás, na tarde deste sábado, no Estádio Independência, pela chamada fase eliminatória brasileira da Copa Sul-americana, o Atlético-MG deu adeus ao sonho de continuar na competição. Os gols foram marcados por Márcio Santos, para os mineiros, e Paulo Baier, para os goianos. Como venceu o jogo de ida por 4 a 2, o time goiano pega agora o Cruzeiro, que se classificou pelo ranking da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol). Resta ao Galo continuar sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Precisando de pelo menos dois gols para levar a partida para os pênaltis, o Atlético partiu para o ataque logo no início do jogo. Com uma marcação no campo do adversário, o time mineiro trabalhava bem pelas laterais e pelo meio, principalmente com Rodrigo Fabri, que arriscava perigosamente chutes de média distância. Jogando no ataque, o Galo teve a primeira chance de marcar aos 12 minutos. Rodrigo Fabri cobrou falta na área, a zaga goiana cortou mal e a bola sobrou para Zé Luís, na entrada da pequena área. O volante completou para o gol, mas a bola acertou o travessão, depois de grande defesa de Harlei. Acuado em campo, o Goiás teve a única oportunidade no primeiro tempo em um contra-ataque iniciado por Jorge Mutt que lançou o atacante Alex Dias nas costas da defesa atleticana. Aos 22 minutos, o atacante recebeu livre, penetrou na área pela esquerda e na saída de Danrlei chutou cruzado, com perigo. A bola saiu a esquerda, assustando o goleiro atleticano. Apesar do susto, o Atlético continuou forçando as jogadas de ataque, tanto pela direita, com Alessandro, que esteve bem no primeiro tempo, quanto na esquerda, com Rubens Cardoso, que voltou à posição depois de 20 dias se recuperando de contusão. E aos 26 minutos, Rubens Cardoso cruzou para a área. A bola encontrou o atacante Márcio Santos que de cabeça obrigou Harlei a fazer outra grande defesa. Na volta para o segundo tempo, o técnico Jair Picerni deixou o Atlético ainda mais ofensivo. Tirou o volante Levi para colocar o jovem atacante Quirino na partida. E com menos de um minuto da etapa complementar, o atacante foi lançado e apareceu na frente de Harlei que saiu corajosamente para fazer a defesa. Por outro lado, Celso Roth levou o Goiás ainda mais para a defesa. Tirou o atacante Aldrovani para colocar o lateral Gustavo. O Atlético então aproveitou para tentar sufocar o time goiano. Porém, como correu muito na primeira etapa, o Galo sentiu o cansaço. O time mineiro passou a tentar alçar as bolas na área. Como a defesa goiana estava bem postada, ganhava todas, de cabeça, evitando o trabalho do goleiro Harlei, que passou a ser menos exigido. A partida diminuiu o ritmo, com o time goiano administrando a vantagem e o Galo, no desespero, tentando chegar ao ataque com as bolas cruzadas na área. De tanto insistir, aos 31 minutos, depois de novo lançamento na área, o zagueiro Renato tocou a mão na bola na grande área. O árbitro Edílson Carvalho marcou pênalti. Aos 32 minutos, em boa cobrança, Márcio Santos fez 1 a 0 para o Atlético. Apesar de o gol ter animado o torcedor, os jogadores do Galo não tiveram forças para chegar ao segundo gol e levar à decisão para os pênaltis. No desespero, o Galo subiu todo para o ataque e levou o castigo já nos descontos. Aos 48 minutos, Rodrigo Tabata recebeu a bola e ajeitou para Paulo Baier finalizar de primeira, e empatar a partida por 1 a 1, sem chances para Danrlei, que viu o time de Goiás continuar na competição sul-americana.