Goiás empata e garante vaga em Minas O Goiás garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2, no Mineirão. O time goiano havia vencido o primeiro confronto, em casa, por 3 a 1 e levou para Belo Horizonte a vantagem de poder até perder por um gol de diferença. A torcida atleticana compareceu em bom número ao estádio, atendendo ao apelo da diretoria, que baixou os ingressos para R$ 3,00, mas saiu frustrada com a equipe. Com a despedida do torneio nacional, restou ao clube, neste semestre, apenas a disputa do Campeonato Mineiro. No primeiro tempo, os donos da casa tentaram impor pressão, mas o Goiás, com forte marcação, soube se segurar. O atleticano Marques teve boa chance aos 21, depois de tabelar com Guilherme, mas bateu para fora, e o zagueiro Luiz Carlos cobrou falta na trave de Harley, aos 28. O Goiás explorava bem os contragolpes e por pouco não converteu, em grandes lances do atacante Araújo. Todos os gols, no entanto, só saíram na etapa final. Aos 5 minutos, o mesmo Araújo desceu pela esquerda e passou rasteiro para Danilo, que entrava pelo meio e tocou bem, no canto, sem chance para Velloso - 1 a 0. O Atlético, que passou a precisar de três para levar a disputa da vaga para os pênaltis, conseguiu o empate aos 10, em pênalti bem cobrado por Guilherme. O Goiás continuou com sua estratégia de explorar os contra-ataques e fez o segundo gol aos 24: o volante Marabá chutou bem, depois de receber passe de Araújo. Os mineiros empataram no minuto seguinte, com Edson, mas era tarde para a reação. A situação ainda piorou aos 37, quando Rinaldo deixou o campo contundido. Como o técnico Abel Braga já havia feito três substituições, a equipe terminou o jogo com dez atletas em campo.